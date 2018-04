Auto knalt tegen boom, man zwaargewond 07 april 2018

02u47 0 Ieper Op de Steentjemolenstraat, de weg tussen de Ieperse deelgemeente Elverdinge en Poperinge, knalde gisterenochtend in alle vroegte een Volkswagen Golf tegen een boom.

Giovani F., de 27-jarige automobilist uit Poperinge, zat zowat een uur gekneld en moest door de brandweer uit het autowrak bevrijd worden. Hij raakte gewond maar verkeerde niet in levensgevaar. De automobilist kwam uit de richting van Poperinge en raakte na een bocht wellicht de controle over het stuur kwijt. Dat gebeurde rond kwart voor zes. De wagen ging aan het slippen, schoof zijdelings over de weg en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. Door het ongeval bleef de Steentjemolenstraat plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.





(VHS/LSI)