Auto in gracht 16 november 2018

02u22 0

Bij een ongeval langs de Rijselseweg in Voormezele is gisterennamiddag een auto in de gracht beland.





De Franse automobilist merkte ter hoogte van de Vaartstraat niet of te laat op dat een voorligger vertraagde om de straat in te rijden. Hij knalde er achteraan op en vloog daarna in de gracht.





De inzittenden liepen lichte verwondingen op. (LSI)