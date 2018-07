Auto in de gracht 28 juli 2018

Langs de landelijke Wieltjesstraat in Ieper, niet ver van de gemeentegrens met Zonnebeke, belandde gisteravond iets voor zeven uur een auto in de gracht. Een vrouw was verrast toen in een bocht plots een landbouwtractor opdook. Ze moest uitwijken en schoof zo de dieperik in. De bestuurster raakte daarbij lichtgewond. Ze werd samen met haar inzittende zoon, die ongedeerd bleef, naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)