Auto in brand gestoken: eigenaar op intensieve zorgen 13 juli 2018

02u30 0 Ieper De politie is op zoek naar de brandstichter die de Alfa Romeo van Anthony de Jesus, de 31-jarige zoon van de uitbaters van café Carlton langs de Meenseweg, in brand heeft gestoken. Woensdagavond laat raakte de Jesus zwaargewond toen hij naar zijn brandende auto liep.

Anthony de Jesus, een alleenstaande man met een dochtertje van bijna vijf, had op het moment van de brandstichting vrienden op bezoek om naar de WK-match tussen Kroatië en Engeland te kijken. Op een bepaald moment, iets voor 23 uur, hoorde het gezelschap vreemde geluiden. De Jesus, wiens ouders vandaag terugkomen van vakantie in Spanje, ging buiten een kijkje nemen. Toen hij de deur opende, zag hij dat zijn auto in brand stond. In zijn omgeving valt te vernemen dat de man daarna 'iets' (mogelijk een fles met brandversneller) opraapte en weggooide. Volgens het parket, dat uitgaat van kwaad opzet, was er een ontploffing, waardoor de Jesus ernstige brandwonden opliep. De man ligt op de afdeling intensieve zorgen. De kans bestaat dat hij gisteravond nog kon verhoord worden. Een buurtonderzoek heeft alvast niks opgeleverd. Wel zijn er getuigen die vlak na de brandstichting een wagen zagen vertrekken. (VHS/LSI)