Auto gaat aan het slingeren en belandt in de gracht Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

20u27 0

In de Ruuschaartstraat in Voormezele belandde zondagavond omstreeks 18.15 uur een bestuurder met zijn wagen in de gracht. De bestuurder reed in de richting van Sint-Elooi toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. Hij ging aan het slingeren, botste tegen een aantal bomen en kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de bestuurder slaagde er zelf in om uit het verhakkelde voertuig te stappen. Daarna ging hij meer de ambulance naar het ziekenhuis voor een medische check up. Vooral de auto liep zware schade op. Door het ongeval was de Ruuschaertstraat tussen de Dikkebusseweg en de Kemmelseweg een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.