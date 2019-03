Auto beschadigd met krassen, vermoedelijk door fietser AHK & CMW

22 maart 2019

15u17 0 Ieper In e Onze-Lieve-Vrouwestraat in Ieper is woensdagnacht de Citroën C3 van Axelle Rasselle beschadigd geraakt. “Ik dacht eerst dat iemand er met opzet krassen had in getrokken, maar dat is volgens de politie onmogelijk”, zegt slachtoffer Axelle Rasselle.

“Ik merkte de beschadigingen aan mijn auto donderdagmorgen op”, vertelt Axelle Rasselle uit de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Ieper. “Normaal staat hij altijd binnen, maar omdat er werken zijn stond hij voor één keer buiten. Volgens de politie zijn de beschadigingen vermoedelijk afkomstig door een fietser. Ik vermoed dat misschien een dronken fietser tegen mijn auto is gereden en daarna verder is gefietst. Dan zou hij wel een paar keer zijn evenwicht moeten verloren hebben, want de beschadigingen lopen over de hele linkerkant.” Axelle diende een klacht in bij de politie maar van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor.