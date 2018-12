Auteur Warhorse brengt vertelconcert in Sint-Jacobskerk Christophe Maertens

11 december 2018

17u16 0 Ieper De veelgelauwerde Britse schrijver Sir Michael Morpurgo brengt op 16 december het spektakel Poppy Field naar de Sint-Jacobskerk in Ieper. Poppy Field is gebaseerd op het laatste boek van de schrijver.

Het is een geschiedenis van vier generaties van een boerenfamilie die de kost verdienen in de omgeving van Ieper. Het stuk toont hun levens doorheen een eeuw van oorlog en vrede. Een half geschreven gedicht bezegelt hun lot, net als enkele merkwaardige ontmoetingen. Poppy Field is een vertelconcert met naast Michael Morpurgo ook Clare Morpurgo en Voices at the Door (Coope Boyes & Simpson, Fi Fraser, Jo Freya en Georgina Boyes). “Het bekendste gedicht uit de Eerste Wereldoorlog is wellicht ‘In Flanders Fields’, geschreven door de Canadees John McCrae”, zegt auteur Michael Morpurgo op de website van het Ieperse cultuurcentrum. “Ik vertel in Poppy Field over de creatie van dat zeer geliefde gedicht, de dichter en een Belgisch gezin dat in de strijd verzeild raakte. We vergeten vaak de families en de burgers die geleden hebben en gestorven zijn. We vergeten ook dat dit lijden voor zovelen voortduurt, lang nadat de oorlog eindigde. Ook zij moeten herdacht worden.”

Tickets, die 15 euro kosten, via de website van Het Perron in Ieper.