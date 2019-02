Auteur geeft voordracht over nieuwe boek ‘Elf Eeuwen Ieper’ Christophe Maertens

14 februari 2019

17u47 0 Ieper Lieven Stubbe, de auteur van ‘Elf Eeuwen Ieper, de negen levens van een stad’, geeft op 22 februari een lezing over zijn werk in het Yper Museum.

In 2007 publiceerde de stad Ieper de brochure ‘GIDS voor KIDS, de geschiedenis van Ieper en haar vesting’, bedoeld voor jongeren. De oplage van 2.500 exemplaren was snel uitgeput. Daarop kreeg auteur Lieven Stubbe het idee voor een grondig herwerkte uitgave. Op basis van archeologische onderzoeken, wetenschappelijke studies en lokale publicaties van de voorbije tien jaar heeft hij het nieuwe boek ‘Elf Eeuwen Ieper’ samengesteld. “De baseline ‘de negen levens van een stad’ is niet alleen een knipoog naar de Kattestad, maar is ook de rode draad van het boek: in Ieper wisselden periodes van glorie en drama elkaar af, maar de stad wist zich telkens op veerkrachtige wijze te herstellen”, verduidelijkt Katrien Goudeseune van het Yper Museum.

Met de niet geïllustreerde basisversie werd Lieven Stubbe in 2014 mede-laureaat van de Prijs voor Historische Publicaties van de Ieperse Cultuurraad. “Die raad drukte toen de hoop uit dat het werk in een mooie boekvorm zou gepubliceerd worden. De voorbije jaren werd het manuscript nog geactualiseerd met nieuwe gegevens. In samenwerking met het stadsarchief, het in Flanders Fields Museum en het Yper Museum kon de auteur heel wat beeldmateriaal selecteren.”

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe boek organiseren het Yper Museum en de stad Ieper een voordracht van auteur Lieven Stubbe. Die vindt plaats in de Goliathzaal van het Yper Museum op vrijdag 22 februari om 19 uur. De deelname is gratis, maar inschrijven voor 18 februari is wel verplicht via ypermuseum@ieper.be. Het aantal plaatsen is beperkt.