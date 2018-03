Australiër wordt ereburger OOK VEEL KRITIEK OP KEUZE VOOR DR. BRENDAN NELSON CHRISTOPHE MAERTENS

02u38 0 Ieper Dr. Brendan Nelson (60), die de Leeuwen van de Menenpoort weer naar Ieper haalde, wordt de elfde ereburger van de stad. "Hij kan nog veel voor Ieper betekenen", zegt schepen Jef Verschoore (CD&V). Volgens sp.a is de keuze voor Nelson vooral opportunistisch.

"Op 25 september 2017 kondigde de Australische minister van Veteran's Affairs aan dat zijn land replica's van de Leeuwen van de Menenpoort wilde schenken aan de stad Ieper", aldus schepen Jef Verschoore (CD&V). "Die replica's zullen de plaats innemen van de originele Leeuwen, die van eind april tot eind november 2017 tijdelijk aan de Menenpoort stonden. Dr. Brendan Nelson, directeur van het Australian War Memorial in Canberra, was de stuwende kracht achter het project van de Leeuwen." De Ieperse gemeenteraad heeft maandag de komst de replica's goedgekeurd. Meteen werd ook het voorstel gelanceerd om Nelson tot ereburger van de stad te benoemen.





Sterke band met de stad

"Brendan Nelson was Australisch ambassadeur in Brussel van 2009 tot 2012. In die periode heeft hij meer dan 70 keer onze stad bezocht", aldus schepen Verschoore. "Hij heeft een sterke band met onze stad en met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het project van de Leeuwen van de Menenpoort was ook van zijn hand. Toen Nelson eind juli vorig jaar in Ieper was naar aanleiding van de herdenking van de Slag van Passendale - de Derde Slag bij Ieper, was hij het die voorstelde om replica's van de Leeuwen vanuit Australië over te brengen. Nelson betekent bovendien heel veel voor de Last Post Association. Hij is een man die zaken gedaan krijgt en veel invloed heeft in de Australische regering. Hij kan dan ook nog veel betekenen voor Ieper."





De Ieperse sp.a vindt de benoeming van dr. Nelson geen goede zaak en spreekt van 'smeerolie voor toekomstige diensten'. "Nelson wordt hoofdzakelijk opgenomen om wat hij nog kan betekenen voor Ieper, maar volgend jaar weet niemand meer wie hij is", aldus Philip Bolle. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld ereburger Antoon Verschoore, die werd gehuldigd voor wat hij voor Ieper heeft gedaan. Generaties Ieperlingen zullen hem blijven herinneren."





Vera Lannoo (Groen) had nog andere bedenkingen. "Moeten we geen objectieve normen opstellen? Dan is het ereburgerschap niet zomaar iets toevalligs, gewoon omdat het schepencollege iemand voordraagt. De normen moeten streng zijn, want een ereburger benoemen we niet elke week. Nu lijkt het iets te willekeurig."





Vermoedelijk zullen de replica's van de Leeuwen begin juli op de sokkels worden geplaatst. Het stadsbestuur vindt dat een uitstekende gelegenheid om de nieuwe ereburger te huldigen.