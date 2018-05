Atletiekpiste gesloten 26 mei 2018

De atletiekpiste aan de Ieperse sporthallen moet na vijf jaar intensief gebruik grondig gereinigd worden. "Dat is nodig om de kwaliteit van de kunststof-toplaag op punt te houden", klinkt het op de sportdienst. "Er wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de belijning op de piste op te frissen. Omdat er reglementen in sommige loopnummers zijn veranderd, worden een paar extra lijnen aangebracht. De piste zal er na de werken zo goed als nieuw zal uitzien." De werken worden uitgevoerd van 11 juni tot 24 juni. In die tijd is de piste niet beschikbaar. Kaarthouders kunnen op de sportdienst hun abonnement met twee weken verlengen. (CMW)