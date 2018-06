Asielzoeker veroordeeld voor diefstal, kompaan vrijgesproken 07 juni 2018

02u43 0 Ieper Twee in Frankrijk verblijvende asielzoekers moesten zich via snelrecht voor de rechter in Ieper verantwoorden voor diefstallen.

Het duo werd op 13 februari in Ieper betrapt nadat ze zich verdacht gedroegen. De politie kwam ter plaatste nadat iemand alarm sloeg. De twee verdachten hadden gestolen goederen bij zich, zoals parfum. B.K., een 27-jarige Algerijn, pleegde ook elders feiten. Hij werd eerder door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden, maar later weer in vrijheid gesteld. Hij betwistte de diefstallen niet. De rechtbank veroordeelde hem tot 7 maanden cel met uitstel en een geldboete van 800 euro. Zijn kompaan kreeg de vrijspraak. Zijn raadsman had tijdens de pleidooien al opgemerkt dat de correctionele rechtbank niet bevoegd was, omdat de man minderjarig was. Uit een botscan bleek dat de beklaagde 19 jaar oud is, maar er moet wel rekening worden gehouden met een marge van twee jaar. Bovendien kon de man een geboorteakte voorleggen waaruit zijn minderjarigheid bleek. De rechter sprak dan ook van twijfel.





(CMW)