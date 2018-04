Arne wint zilver op prestigieuze vakwedstrijd SCHOENHERSTELLER ALS ENIGE BELG IN ACTIE IN NEDERLAND CHRISTOPHE MAERTENS EN CHRISTOPHE DECONINCK

11 april 2018

02u50 0 Ieper Arne Deloffer (29) uit Ieper heeft in Nederland zilver gewonnen bij de Europese Vakwedstrijd voor Schoenmakers en dat als enige Belgische deelnemer. "Erg jammer dat er in België geen degelijke opleiding meer is tot schoenhersteller, want zo dreigt de ambacht te verdwijnen", aldus de vakman.

De Europese Vakwedstrijd voor Schoenmakers, die dit jaar in het Nederlandse Vianen plaatsvond, is een competitie waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de kwaliteit van het schoenlappen. Dat gaat van schoenreparaties tot de laatste methode in de productie van handgemaakte schoenen. De deelnemers moeten hun beste beentje voorzetten op vlak van technische kennis, maatwerk en reparatiewerk. Met de wedstrijd willen de organisatoren het imago, de reputatie en de kwaliteit van het schoenherstellersambacht bevorderen.





Ieperling Arne Deloffer was dit jaar de enige Belg die deelnam aan de competitie en hij haalde meteen zilver. "Het doel van deze wedstrijd is om een schoen zo origineel mogelijk te herstellen", aldus de vakman. "Je kan dat op verschillende manieren doen. Er kan een volledige zool worden opgelegd, of twee halve zolen, zonder stikwerk, doorgenaaid of randgenaaid."





Details

De wedstrijd is onderverdeeld in verschillende categorieën. Arne nam deel aan de zogenaamde 'schoenreparatie werkgevers en werknemers'. "We kregen als opdracht twee paar schoenen binnen te sturen. De jury kijkt naar een hele reeks details, zoals bijvoorbeeld de bevestigingen, de hielen, hoe ze genaaid zijn, of ze mooi plat staan,..."





Het scheelde niet veel of de Ieperling werd bekroond met goud. "Maar dat is op zich niet zo belangrijk", klinkt het. "Mijn ambitie was iets bij te leren en te netwerken met andere deelnemers." Het is wel opmerkelijk dat slechts een Belg deelneemt aan zo'n belangrijke wedstrijd. "Dat klopt. We moeten gewoon toegeven dat het niveau bij onze noorderburen veel hoger ligt dan bij ons. In België heb je gewoon geen degelijke opleiding meer. Je kan in avondschool een cursus volgen bij Syntra West. In Lokeren loopt een gelijkaardige opleiding, maar dat is het zowat. Dit ambacht dreigt bij ons te verdwijnen. Dat is wel jammer, want het is een heel mooi beroep."





Arne is al bijna tien jaar schoenhersteller. Hij leerde de knepen van het vak van zijn patron Joseph Baccarne en nam ook diens zaak Josini over. Zes maanden geleden verhuisden ze naar een nieuwe stek in de Diksmuidestraat. "Mijn vrouw is meegestapt in het verhaal en we hebben een mooie winkel uitgebouwd", aldus Arne.