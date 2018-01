Argos verkozen tot Europees ambassadeur 24 januari 2018

02u39 0

De vzw Argos uit Ieper is benoemd tot Europees ambassadeur van het Europees Sociaal Fonds (ESF), omdat de organisatie op een sterke manier werkzoekenden aan een job helpt.





Het Europees Sociaal Fonds bekroont ieder jaar drie Belgische organisaties tot ambassadeur. Die zetten met behulp van het ESF een methode op poten om werkzoekenden naar de arbeidsmarkt te helpen. Mensen die bij Argos aankloppen, zijn werkzoekenden die extra hulp of een specifieke ondersteuning nodig hebben om (opnieuw) aan het werk te geraken. Het project dat het ambassadeurschap opleverde, is het WIJ-traject, waarbij activiteiten worden georganiseerd voor laaggeschoolde jonge werklozen. "Een van die activiteiten is samen sporten", aldus Elfi Ameel, coördinator bij Argos. "Samen sporten is meer dan enkel willen winnen. Je leert samenwerken, communiceren, doorzetten, elkaar helpen, op tijd komen... Dat is belangrijk voor jongeren zonder ervaring of diploma op de arbeidsmarkt." (CMW)