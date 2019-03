Architect gezocht voor renovatie Justitiehuis Christophe Maertens

12 maart 2019

20u59 0 Ieper Het justitiehuis in Ieper krijgt dan wellicht toch een totale renovatie. Het pand aan het Colaertplein was ooit een hotel.

De Vlaamse overheid zoekt een architect voor een studieopdracht voor de totaalrenovatie van het vroegere hotel Skindles aan het R. Colaertplein in Ieper. Op de website Vlaanderen.be staat te lezen dat het gaat om “de volledige studie voor de totaalrenovatie van het pand. Een zeer grondige studie renovaties die de potenties van het gebouw tot zijn recht laten komen. Dit in relatie tot zijn gebruikers, zijn omgeving en zijn maatschappelijk kader. De verbouwing dient in de huisvesting te voorzien van de diensten van het Justitiehuis Ieper en Jongerenwelzijn Ieper. De Vlaamse Overheid wenst het gebouw te renoveren met een uitgesproken nadruk op een doorgedreven duurzaamheid en energiezuinigheid. Het project kadert in het behalen van de klimaatdoelstellingen tegen 2030 en wordt mee gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds.” De uiterste indiendatum is 9 april.

In het gebouw huist het Ieperse Justitiehuis. In het Justitiehuis worden de eerste gesprekken gevoerd bij een justitie-assistent of een advocaat. Het is een instantie die slachtoffers van strafbare feiten, maar ook daders begeleidt. Nadat het een hotel is geweest, waren de belastingen in het pand gevestigd.