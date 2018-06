Archief Ons Tehuis naar stadsarchief 19 juni 2018

De vereniging Ons Tehuis, een instelling voor bijzondere jeugdzorg in Ieper, geeft zijn archief over aan het Ieperse stadsarchief. Op die manier wordt op lange termijn historisch onderzoek mogelijk over de instelling. Ons Tehuis heeft ongeveer negen strekkende meter archief. "Omdat de inhoud van de documenten delicaat is, zullen enkel de stukken ouder dan vijftig jaar voor het publiek toegankelijk zijn. Het archief is kenmerkend voor het spanningsveld tussen privacy en openbaarheid van bestuur, een dilemma waar elke archiefdienst mee kampt", klinkt het bij de stad. "Het overgemaakte archief toont ook een evolutie aan: van handgeschreven stukken, foto's, getypte stukken en dia's tot digitale stukken. De oudste geschiedenis van Ons Tehuis werd in 1992 door voormalig directeur Julien Coulembier (1915-2000) in een boek gegoten, toen er van privacywetgeving nauwelijks sprake was. Een van de topstukken in het archief is ongetwijfeld het fotoboek dat gemaakt werd bij het bezoek van prinses Mathilde aan Ons Tehuis in september 2007." De vereniging is er van overtuigd dat hun archief in het stadsarchief in veel betere omstandigheden de tand des tijds zal doorstaan. (CMW)