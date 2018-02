Archief en bib geven geheimen prijs 02 februari 2018

Wie eens wil binnengluren in de magazijnen van het Ieperse stadsarchief of eens wil zien wat er na sluitingstijd in de bib gebeurt, kan dat doen tijdens een gratis rondleiding. Die vindt zowel op zaterdag 10 als op zaterdag 24 februari plaats, telkens om 10 uur. (CMW)





Inschrijven via modern.archief@ieper.be of 057/239420.