Archeologisch onderzoek De Meersen bijna afgerond 09 augustus 2018

02u43 0 Ieper Het archeologisch onderzoek aan de site De Meersen in Ieper gaat zijn laatste weken in. Voor het einde van de werken krijgt het publiek voor een tweede keer de kans de opgravingen te bezoeken.

Eerder werden op de site, waar een nieuwbouwproject moet verijzen, honderden skeletten gevonden op een middeleeuwse begraafplaats. Ondertussen zijn al die restanten opgegraven en zijn archeologen de middeleeuwse Sint-Niklaasparochie aan het onderzoeken. "De opgraving van de Sint-Niklaaskerk is zo goed als afgewerkt", klinkt het. "Er moet een Romaanse kruiskerk gestaan hebben in ijzerzandsteen. Het gebouw werd vermoedelijk kort na het jaar 1200 opgetrokken. Later werd het gebouw omgevormd tot een gotische hallenkerk." Ook zijn momenteel archeologen aan de slag aan de middeleeuwse Sint-Godelievestraat, ten noorden van het Sint-Niklaaskerkhof. De sporen die daar zijn teruggevonden gaan minstens terug tot de 13de eeuw. In de komende weken zal de afbakening van het middeleeuws kerkhof worden bekeken. Ten slotte gaat de opgraving van de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe, gebouwd in 1600, zijn laatste fase in.





Nu zaterdag 11 augustus worden de archeologische opgravingen op de site voorgesteld aan het publiek. De presentaties starten om 10 uur, 11.30 uur, 14 uur en 15.30 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig. Ingang is voorzien in de Sint-Niklaasstraat. Tijdens het werfbezoek wordt aan de deelnemers gevraagd om passend schoeisel aan te trekken. Tijdens deze dag is ook de Sint-Niklaaskerk geopend, waar een overzicht van de opgravingen te bezichtigen is en enkele vondsten staan tentoongesteld. (CMW)