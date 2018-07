Arbeiders stoten op fosforgranaat PERIMETER VAN 150 METER OMWILLE VAN GIFTIGE ROOK HANS VERBEKE

02u28 0 Ieper Arbeiders zijn gisteren op een fosforgranaat gestoten tijdens graafwerken naast café De Gouden Hoorn aan de Brugseweg. De granaat lekte heel wat giftige rook. De hele buurt werd afgesloten voor het verkeer en vijf mensen werden geëvacueerd. Pas na anderhalf uur mocht iedereen weer naar huis.

Vlak naast het gekende café De Gouden Hoorn, op de hoek van de Brugseweg met de Pilkemseweg, zijn arbeiders van het Ieperse bedrijf Sidegro bezig met de afbraak van een woning. Het huis moet plaats ruimen voor appartementen. Iets voor 9 uur gisterenochtend moesten de arbeiders de afbraakwerken echter noodgedwongen stilleggen. Er was een fosforgranaat gevonden tussen het puin. De granaat raakte bovendien beschadigd toen een schepkraan het bouwpuin in een aanhangwagen laadde. Het fosfor uit de granaat kwam in contact met lucht. Er ontstond vuur en dikke, witte rook.





Vreemd geluid

De arbeiders verwittigden meteen de hulpdiensten. Die namen geen risico en stelden een perimeter in, eerst van 50 meter en later van 150 meter rond de vindplaats. "De ene na de andere politiewagen snelde voorbij", zeggen Kenneth (21) en Pirre (53), twee arbeiders van wegenbouwbedrijf Verfaillie-Leroy & co uit Zillebeke die wat verderop klinkers aan het leggen waren. "Even daarvoor hadden we een vreemd geluid gehoord, een beetje zoals van vuurwerk. Plots zagen we witte rook opstijgen in de buurt van het kruispunt. We zijn snel een kijkje gaan nemen om te zien of er iemand in nood was en hulp kon gebruiken. Dat bleek gelukkig niet het geval. Het was wel een indrukwekkend zicht, al die witte rook die ontsnapte uit de aanhangwagen achter de tractor."





Mondmaskers

Ook Frans Couckuyt (74) en Marie-Thérèse Michiel (69), sinds oktober vorig jaar de uitbaters van café De Gouden Hoorn, maakten alles van dichtbij mee. "Plots stond de brandweer hier aan de deur", zegt Marie-Thérèse. "Ik wilde eerst niet mee, maar het was van moeten. Toen enkele minuten later duidelijk werd dat Frans nog binnen was, moest hij ook de politie volgen." Vijf mensen werden geëvacueerd. "We moesten net buiten de perimeter gaan staan", zegt Frans. "Of er ook concreet gevaar was, weet ik niet. Persoonlijk vond ik het een nogal ingrijpende maatregel, maar ik snap wel dat de hulpdiensten geen risico wilden nemen. Ik zag ook dat de agenten na verloop van tijd mondmaskers opzetten zodat ze geen ontsnapte dampen zouden inademen."





Een team van DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, repte zich naar Ieper om de granaat onschadelijk te maken en mee te nemen. Dat nam enige tijd in beslag omdat de granaat onder een groot betonblok lag. Tijdens de interventie kwam opnieuw heel wat giftige rook vrij. Anderhalf uur na het alarm was de toestand weer veilig.