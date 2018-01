Arbeider bedolven onder ingestorte muur 30 januari 2018

In de Watertorenstraat in Ieper, aan de vestiging van Aldi, is gisteren op de middag een arbeidsongeval gebeurd. Een team bouwvakkers van het aannemersbedrijf Mahieu uit Poperinge was er aan de slag op de werf van een nieuwbouwwoning. Het project bevindt zich in de ruwbouwfase, op dit moment worden de muren op het gelijkvloers opgetrokken. "Op een bepaald moment, vermoedelijk door een plotse windstoot, is er een muur ingestort", zegt een van de bouwvakkers. "Een collega bevond zich net op die plek en raakte bedolven. We waren heel snel bij hem. Zonder problemen konden we onze collega van onder de brokstukken halen. Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn. De ambulanciers van de dienst 100 hebben zich over hem ontfermd en uiteindelijk ook naar het ziekenhuis overgebracht."





's Namiddags werd de ingestorte muur afgebroken. (VHS/CMW)