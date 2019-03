Appartementbewoner bevangen door rook na keukenbrand, andere bewoners geëvacueerd nadat ze vluchten op stelling Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

06u27 0 Ieper In een appartement op de eerste verdieping van een gebouw in de Oude veurnestraat brak zondagavond omstreeks 22.30 uur brand uit in de keuken. “De bewoner werd met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek.

De brand veroorzaakte heel wat rook. “Daardoor zijn vier bewoners van de bovengelegen verdiepingen op een stelling gevlucht van renovatiewerken aan het gebouw”, vertelt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Fluvia. “Zij konden niet meer naar beneden omdat ook de gang helemaal onder de rook hing. Die bewoners hebben we via een ladderwagen geëvacueerd vanop de stelling. De brand zelf kon vrijwel meteen geblust worden. Enkel de dampkap van de keuken liep brandschade op. De rest van het appartement liep wel wat rookschade op.” De bewoner van het getroffen appartement zal de nacht niet in zijn appartement kunnen doorbrengen. Alle andere bewoners konden na een halfuurtje alweer naar binnen, nadat het hele gebouw werd geventileerd.