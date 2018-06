Appartement onbewoonbaar na keukenbrand 23 juni 2018

02u35 0 Ieper Op de vierde verdieping van een appartementsgebouw langs de Meenseweg is gisteren rond 17 uur brand uitgebroken. Een oververhitte frietpot was de boosdoener. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Toevallige passanten hadden de hulpdiensten en de nietsvermoedende bewoners verwittigd. "Plots hoorde ik overal gebonk en geroep", klinkt het bij een bewoner. "Ik dacht eerst dat er ruzie was en besteedde er niet veel aandacht aan. Ik kwam net uit de douche en was van plan naar het WK te kijken. Maar het gebonk bleef duren en ik ging toch buiten een kijkje nemen. Toen ik hoorde wat er aan de hand was, scharrelde ik vlug mijn portefeuille en gsm mee en liep naar buiten." Ondertussen had bewoner Marc Hinnens ook zijn brandende appartement verlaten. Toen hij lag te slapen was zijn frietpot in de keuken oververhit geraakt. Net als een medebewoner die te hulp schoot, kreeg de alleenstaande man heel wat rook binnen en werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een bejaarde bewoonster werd preventief naar het ziekenhuis gebracht. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. Er wordt gezorgd voor opvang voor Marc Hinnens. De bewoners van de andere tien appartementen mochten na een uur terugkeren. Tijdens de bluswerken bleef de Meenseweg plaatselijk volledig voor het verkeer afgesloten. (LSI)