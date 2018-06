Antoine Van Eeckhout eerste stafhouder West-Vlaamse balie 20 juni 2018

Advocaat Antoine Van Eeckhout (56) uit Roeselare is verkozen tot eerste stafhouder van de pas gefusioneerde West-Vlaamse balie. Hij haalde het met twee derde van de stemmen. Van Eeckhout is advocaat sinds 1986 en leidt bij VDV Advocaten een team van tien advocaten. Hij was tussen 2012 en 2014 al stafhouder van de Kortrijkse balie en trad toen in de voetsporen van zijn vader Albéric, die stafhouder was van 1984 tot 1986. In zijn vrije tijd houdt hij van reizen en voetbal. Hij was destijds een tijdje voorzitter bij voetbalclub SV Roeselare. Een stafhouder is het aanspreekpunt van alle advocaten en burgers. Hij vertegenwoordigt ook zijn orde in contacten met magistratuur en overheid, moet waken over de deontologie bij de advocaten, bemiddelen bij conflicten en die ook beslechten. Vanaf 1 september opereren alle 1.430 advocaten uit West-Vlaanderen onder één koepel. (LSI)