Annelies Sarrazin gaat voor Vlaamse indoortitel 27 januari 2018

Atletiek

Dit weekend wordt in de Gentse Topsporthal het Vlaams kampioenschap indoor afgewerkt. De meeste wedstrijden worden zondag afgewerkt, maar de snelwandelaars mogen vandaag zaterdag al aan de slag. Annelies Sarrazin (FLAC) probeert er een zoveelste titel aan haar palmares toe te voegen.





In Gent komen slechts vijf snelwandelaarsters aan de start van de 3000m.





"Ik ben het gewoon dat er in België weinig deelnemers zijn", zegt Sarrazin. "De laatste jaren zien we alleen maar atletes stoppen en de toestroom vanuit de jeud is heel beperkt. Zaterdag (lees: vandaag) zullen allicht alle ogen gericht zijn op de Duitse Melanie Seegers, die al enkele jaren in Vlaanderen woont en bij een Vlaamse club is aangesloten. In het verleden behoorde ze tot de absolute wereldtop in het snelwandelen. Voor mij komt deze wedstrijd nog wat vroeg op het seizoen, want mijn focus ligt op het EK indoor voor masters in maart. Hoe mijn vorm is tegenover die van Seegers is een groot vraagteken. Ik zal hoe dan ook het beste van mezelf geven zaterdag, en dat de beste mag winnen." (GDE)