Anne sluit na 46 jaar haar buurtwinkel Haar ouders openden in 1951 de winkel in Boezinge LBR

17 december 2018

16u36 0 Ieper Na 46 jaar verdwijnt de buurtwinkel van Anne Vandenberghe langs de Diksmuidseweg in Boezinge. Op zaterdag 15 december stond Anne voor de laatste keer achter haar toonbank. Joyce Brunfaut opent er volgend jaar haar geschenkenshop BiBaBoe-Gifts.

De ouders van Anne, Daniël en Esther Vannieuwenhuyse, namen in 1951 de kruidenierswinkel van Marie Ooghe over. In 1967 verbouwden ze diezelfde zaak in Boezinge tot de huidige Centrawinkel. “In 1972 heb ik de zaak overgenomen. Zelf stond ik 46 jaar elke dag hier in de winkel om mijn klanten te bedienen”, zegt Anne. De buurtwinkel verdwijnt na 67 jaar uit het straatbeeld. “Elke dag was de winkel open. De zondagnamiddag sloot ik wel de winkel en dan ging ik een eind gaan wandelen.” Zaterdag hing Anne haar schort aan de haak. “Nu ik de pensioenleeftijd heb ik bereikt, sluit ik de deuren van mijn buurtwinkel. Eerst en vooral zal ik wat bekomen van deze rit”

Vaste klanten

Zesenveertig jaar lang liep Anne haar wekker, elke dag, om 4.30 uur af. “Elke dag nam ik 20 minuten de tijd om mijn krant te lezen, want dat vond ik belangrijk en doe ik ook graag. Na al die jaren heb ik zelf een abonnement op Het Laatste Nieuws moeten nemen, want een krant uit de winkel lezen is nu natuurlijk niet meer mogelijk”, lacht Anne. Om 6.30 uur stond Anne al achter haar toonbank. “Vaste klanten stonden al aan de deur te wachten. Bij mij konden ze natuurlijk heel vinden vinden. Toen de bakkerij in Boezinge sloot, heb ik besloten om brood te verkopen. Mensen die een brood kwamen halen, namen dan ook beleg mee. Boodschappen doen in het dorp doen mensen niet meer. Voor de krant of de lotto moeten ze niet meer naar een buurtwinkel gaan, want dat vinden ze in een grootwarenhuis ook.”

De afwisseling van de winkel vond Anne positief aan de buurtwinkel. “Er was brood, kranten, de lotto… Natuurlijk waren mijn klanten ook één van de leuke aspecten aan de winkel. Ik had mijn vaste klanten die al jaren naar de winkel kwamen en die ik dus ook al jaren ken.”

Anne verhuisde een tijdje geleden naar een eindje verder in de straat. “Ik zal wat bekomen van deze 46 jaar in deze buurtwinkel en ook genieten van mijn nieuwe huis. Als je om 4.30 uur ‘s morgens opstaat dan geniet je niet echt van je badkamer of je keuken. Ik zal wat tijd maken om op het gemak te ontbijten. Nu zal ik ook meer tijd hebben om te gaan wandelen, want dat doe ik ook graag bij de wandelclub Nooit Moe. Bij de Sint-Michielstrappers zal ik nu ook nieuwe fietsroutes kunnen uitwerken”, zegt Anne.

BiBaBoe-Gifts

Zondag was Anne al druk in de weer om de winkel leeg te halen, want een opvolger staat al klaar. Joyce Brunfaut baat momenteel Bibaboe-gifts uit in Westvleteren. “Op 15 januari krijgen we de sleutels van het pand en dan gaan we onmiddellijk van start met de verbouwingswerken. “We zochten al drie jaar naar een woning die ook geschikt was voor BiBaBoe-Gifts. Ik wilde mijn zaak namelijk bij mij thuis. Wanneer Bibaboe-gifts officieel in Boezinge zal openen is nog niet zeker”, vertelt Joyce. “Bij ons vind je doopsuikers, gepersonaliseerde geschenken, druk- en borduurwerk, bedrukte stickers, gepersonaliseerde stempels, textiel met persoonlijke boodschappen.. Maar ook tal van leuke dingen voor geboortes, huwelijken en verjaardagen.”