ANB wil zwerfvuil aan Verdronken Weide opruimen Christophe Maertens

28 februari 2019

11u23 0 Ieper Het Agentschap Natuur & Bos (ANB) gaat het engagement aan om op geregelde tijdstippen het zwerfvuil te gaan opruimen aan natuurgebied de Verdronken Weide in Ieper.

Op de laatste gemeenteraad van Ieper vroeg gemeenteraadslid Dimitri Knockaert (Vlaams Belang) of het niet mogelijk was om vuilnisbakken te voorzien aan de Verdronken Weide. “We kregen al de opmerking van wandelaars, al dan niet met een hond, dat het wenselijk zou zijn om enkele vuilniszakken te voorzien aan de Verdronken Weide. Zo zien we dat hondenpoep wel opgeraapt wordt, maar de zakjes vliegen dan naderhand in de berm. Je merkt dat een aantal mensen wel de moeite doen om hondendrollen op te ruimen, maar ze zien het dan niet zitten om die de ganse wandeling mee te dragen. Ook is dat het geval met blikjes en chipzakjes en zo.” Het nieuwe bestuur zegt dat zwerfvuil inderdaad een probleem is. “Wel is de Verdronken Weide geen eigendom van de stad Ieper”, zegt bevoegd schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Het terrein valt dan ook niet onder ons beheer, maar wel onder dat van het Agentschap Natuur & Bos. Wij kunnen dus geen vuilnisbakken op iemand anders zijn grondgebied plaatsen.” Het stadsbestuur nam wel al contact op met het ANB. “Vuilnisbakken plaatsen in hun natuurgebied zien ze absoluut niet zitten”, aldus de schepen. “Ze maken zelfs de omgekeerde beweging en nemen vuilnisbakken weg uit natuurgebieden. Volgens trekken die immers nog meer vuilnis aan. Wel wil het ANB het engagement aangaan om op geregelde tijdstippen ter plaatse het aanwezig zwerfvuil op te ruimen. Want het is algemeen geweten dat afval zien liggen ervoor zorgt dat mensen nog vlugger hun afval ergens achterlaten.”