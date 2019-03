Amper 19 jaar en al voorzitter van voetbalclub Gold Star Voormezele: “Hij geeft leiding en wordt enorm gerespecteerd” Christophe Maertens Erik De Block

07 maart 2019

17u45 0 Ieper Jesse Dufloucq uit Ieper is met zijn 19 jaar waarschijnlijk de jongste voorzitter van een Belgische voetbalclub. De tiener kwam vroeg op eigen benen te staan en die leerschool bewijst nu zijn nut. “Hij wordt enorm gerespecteerd, maar heeft zelf ook veel respect voor de medewerkers”, zegt trainer Frederik Wydoodt.

Jesse Dufloucq heeft nog zelf gevoetbald, maar lang heeft zijn spelerscarrière niet geduurd. “Ik ben gestopt toen mijn vader overleed. Ik was toen 7 jaar. Ik ben wel in het voetbal actief gebleven en werd jeugdtrainer.” Bij derdeprovincialer Gold Star Voormezele was de tiener eerder ook al jeugdtrainer en gerechtigd correspondent. Eind vorig jaar kwam de toenmalige voorzitter in opspraak. Mede dankzij het speurwerk van Jesse bleek dat er iets niet in orde was met de financiële toestand van de club. De voorzitter werd dan ook aan de kant geschoven. “Daarop had ik een lang gesprek met de trainer, die mij vroeg of ik de fakkel wilde overnemen”, zegt Jesse, die niet lang twijfelde en de rol als voorzitter op zich nam. “Ik kende de club goed, dus de stap was niet zo groot.”

Beider ouders overleden aan kanker

Toch lijkt het geen eenvoudige taak om als 19-jarige aan het hoofd van een voetbalclub te staan. De jongeman loopt namelijk ook nog school. Jesse volgt een zevende jaar Winkelbeheer en decoratie aan de Heilige Familie in Ieper. Bovendien woont de jongeman alleen sinds zijn ouders overleden zijn. Op 15-jarige leeftijd moest hij namelijk ook afscheid nemen van zijn moeder. Jesse verloor zijn beide ouders aan kanker. “Ik stond dus al heel jong op eigen benen. Zonder die leerschool zou dit nooit gelukt zijn.”

Het sportieve laat hij aan mij over. Hij moeit zich niet en er staat geen druk op. We hebben een jonge spelersgroep en de voorzitter vindt het belangrijk dat de groep samenblijft Frederik Wydoodt

Frederik Wydoodt werd in januari 2018 de nieuwe trainer van Gold Star Voormezele, dat via de eindronde promoveerde naar derde provinciale en nu voorlaatste staat. Hij is alleszins vol lof over voorzitter Jesse Defloucq. “Hij is goed voor de club en altijd aanwezig, ook op dinsdag en vrijdag tijdens de trainingen. Wat ook belangrijk is”, vindt de trainer. “Maar hij is ook in de week altijd bereikbaar. Jesse is een familiale jongen. Niet iemand met grote manieren. Het is een stil type. Het sportieve laat hij aan mij over. Hij moeit zich niet en er staat geen druk op. We hebben een jonge spelersgroep en de voorzitter vindt het belangrijk dat de groep samenblijft. Dat lukt ons aardig, want op het einde van het seizoen zal er maar één speler vertrekken.”

Respect

“Voetbal is de enige hobby van onze voorzitter. Hij geeft leiding en wordt enorm gerespecteerd. Omgekeerd ook, hij heeft veel respect voor de medewerkers en uitbaters van de kantine. Jesse heeft goede ideeën en organiseert veel activiteiten. Zo is er maandelijks een etentje, hij organiseerde ook een nieuwjaarsreceptie en nodigde sponsors en omwonenden uit en contacteerde een dj. Kortom, onze voorzitter is iemand voor de vooruitgang van de club en doet dat op zijn manier. En niet onbelangrijk: de betalingen van de premies zijn correct. Alleen jammer dat we maar negen punten hebben en voorlaatste staan in het klassement.”

Of Jesse voorzitter blijft? “Dat weet ik nog niet”, geeft de bescheiden jongeman toe. “Ik heb de trainer gezegd dat ik in ieder geval het seizoen zal uitdoen, zodat iedereen kan blijven voetballen. Daarna zien we wel. Als het nodig is, zet ik wel een stap opzij.”