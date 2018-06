Amoerluipaard Esra uit Bellewaerde verhuist 04 juni 2018

In Bellewaerde werd afscheid genomen van de 2 jaar oude amoerluipaard Esra. Het dier verhuisde van Ieper naar de Engelse dierentuin Colchster Zoo. In die dierentuin gaat Esra deelnemen aan een internationaal kweekprogramma voor ernstig bedreigde diersoorten. Amoerluipaard Esra werd op 21 mei 2016 geboren in Bellewaerde, samen met haar zus Zyra. Het ging om een unieke geboorte voor Bellewaerde, dat als enige Belgische dierentuin met een kweekkoppel amoerluipaarden deelneemt aan het internationaal kweekprogramma. "Alle dierenverzorgers vinden het natuurlijk zeer jammer dat we afscheid van Esra zullen moeten nemen. We hebben hen van heel dichtbij kunnen zien opgroeien. Gezien amoerluipaarden in het wild vanaf twee jaar ook hun eigen weg gaan, is het voor Esra en Zyra ook belangrijk om te verhuizen naar een andere dierentuin. Op deze manier kunnen we bijdragen tot het behoud van deze diersoort. We zijn dan ook trots dat Esra en Zyra een belangrijke rol kunnen spelen in het voortbestaan van de ernstig bedreigde amoerluipaarden", aldus Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde.





(CMW)