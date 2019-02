Amber schenkt speelgoed aan speelkamer Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

06 februari 2019

16u52 0 Ieper Amber Creus (12) uit Langemark-Poelkapelle heeft enkele dozen speelgoed en speelgoedautootjes geschonken aan de speelkamer van de kinderafdeling in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Amber moet door ziekte regelmatig in het Ieperse ziekenhuis verblijven. Als het kan, gaat ze geregeld naar de speelkamer op de kinderafdeling. Daar kunnen kinderen knutselen en spelletjes spelen en zo even ontsnappen aan de ziekenhuisomgeving. “Ik wou iets terugdoen voor het ziekenhuis. Daarom besloot ik de opbrengst van een Driekoningenronde aan de speelkamer te schenken, in totaal 166 euro.”

Met dat bedrag werden autootjes en spelletjes aangekocht en vandaag werden de spulletjes officieel aan de speelkamer overhandigd.