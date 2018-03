Alsnog begrafenis voor soldaat Edmundson ULTIEM EERBETOON AAN BRIT DIE NOOIT HET FRONT ZAG CHRISTOPHE MAERTENS

15 maart 2018

02u37 0 Ieper Op het Perth cemetery in Zillebeke werd gisteren soldaat Thomas Telford Edmundson (20) met militaire eer begraven. De Brit stierf op 26 april 1915 in Zonnebeke. Hij kon worden geïdentificeerd aan de hand van een schouder-insigne, een fragment uit de oorlogsdagboeken van zijn eenheid en een DNA-analyse.

De Britse Thomas Telford Edmundson werd gevonden tijdens een opgraving in de Albertstraat in Zonnebeke. Dat gebeurde tijdens een archeologisch vooronderzoek in het kader van een verkaveling. "De overblijfselen bleken slecht bewaard", aldus archeoloog Bert Heyvaert, die op de militair botste. "Door een grondige studie konden we echter met zekerheid zeggen dat het om een soldaat ging die in een veldgraf was begraven en niet zomaar was achtergebleven op het slagveld. Hij droeg uitrustingstukken typisch voor 1915. Opmerkelijk, want als er soldaten in Zonnebeke werden teruggevonden, dan ging het meestal om mannen die waren gesneuveld tijdens de Slag om Passendale in 1917."





Bij een molen

Aan de hand van de schouderinsigne kon worden achterhaald dat de soldaat bij de Durham Light Infantry (DLI) behoorde. "Onderzoek zette ons op het spoor van de 50ste Britse divisie die vlak na de gasaanval in 1915 naar dit deel van het front werd gebracht", klinkt het. Archeoloog Bert Heyvaert kon echter niet onmiddellijk achterhalen wie de soldaat was. Een jaar later vond het Britse ministerie van Defensie (MOD) in een dagboek, waartoe Heyvaert geen toegang had, een spoor naar de identiteit van de gevonden strijder. "In dat dagboek stond dat ene Thomas Telford Edmundson werd begraven bij een molen, en die molen stond net aan de opgravingsite. Er kon familie van de man worden teruggevonden en de DNA-match bleek te kloppen."





Thomas Telford Edmundson werd geboren in 1894 en was de zoon van George en Mary Edmundson uit Sunderland. Na een intensieve training kwam hij in 1915 in Frankrijk terecht en daar werd hij met zijn makkers onmiddellijk naar het front gestuurd. Hij kreeg dat echter nooit te zien, want anderhalve kilometer daarvoor stierf de man door artillerievuur.





Gisteren kreeg Edmundson na meer dan een eeuw een waardig afscheid. Zijn begrafenis werd bijgewoond door familieleden uit onder meer Canada. "We waren verrast toen we het nieuws kregen dat er stoffelijke resten waren gevonden van familie van ons", sprak David Hall, een verre neef, gisteren op de plechtigheid. "Zijn tak van de familie is uitgestorven. Thomas zou immers de enige overlevende zoon zijn geweest, zijn broer stierf op jonge leeftijd. Er was ook nog een zus, maar daar hebben we geen informatie over."