Alpaca's maken plaats voor dancefestival Highlight 24 augustus 2018

In Ieper worden deze dagen nogal wat podia opgetrokken. Op de Grote Markt zijn arbeiders volop bezig alles klaar te maken voor de manifestatie 'Peace to the World'. Net buiten het centrum is men begonnen met de opbouw van het nieuwe Highlight Festival. Dat vindt plaats op zaterdag 1 september op een akkerland langs de Meenseweg. Op het terrein bevinden zich momenteel nog een aantal alpaca's. "Die zullen echter worden overgebracht naar een andere locatie, waar ze in alle rust verder kunnen grazen", zegt medeorganisator Lennert Vintevogel. "We brengen op ons festival meer dan 40 dj's uit binnen- en buitenland verspreid over drie podia." De initiatiefnemers, vier jonge gasten uit de regio, hopen op 3.000 bezoekers. "Momenteel zijn er al meer dan 2.000 tickets verkocht. Ook de VIP-ruimte is volzet." Lennert zegt tevreden te zijn dat op organisatorisch vlak alles in orde kwam. "Wij zijn gewoon om kleinere fuiven op poten te zetten, maar dit is toch een ander paar mouwen. Gelukkig kregen we heel wat hulp van het stadsbestuur." Meer info vind je via de site www.facebook.com/highlightfestival. (CMW)