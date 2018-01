Allesverwoestende brand te wijten aan kachel 25 januari 2018

02u43 0

De zware brand die zondagnacht langs de Zonnebeekseweg in Ieper de rijwoning van de 72-jarige Adrien Verbeke in de as legde, is het gevolg van een oververhitting van de kachel. Dat zegt het Ieperse parket.





Bij de brand raakte ook de naastliggende woning van de familie Leroy zo zwaar beschadigd dat het huis onbewoonbaar is. Adrien Verbeke, de bewoner van het huis waar de brand ontstond, zal nog ondervraagd worden over wat hij precies heeft verbrand in de kachel.





De man verblijft inmiddels in het woonzorgcentrum Wieltjesgracht, met de bedoeling om over anderhalve week naar een ander voorlopig onderkomen te kunnen verhuizen. (VHS)