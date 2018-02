Aldi gaat tegen de vlakte voor groter filiaal 10 februari 2018

De Aldi op de hoek van de Meenseweg met de Steverlyncklaan in Ieper wordt tegen de vlakte gewerkt. Op dezelfde plaats komt er een nieuwe Aldi, die een pak groter zal zijn. Er zal ongeveer 1.200 vierkante meter winkeloppervlakte zijn, zo'n 500 vierkante meter meer dan vroeger.





Ook komen er 80 parkeerplaatsen. Slagerij Renmans krijgt opnieuw onderdak in het pand. Op de site werd onlangs ook de watertoren afgebroken. Die plek zal worden ingenomen door een carwash.





De nieuwe Aldi moet in juli de deuren openen. (CMW)