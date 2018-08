Al 300 deelnemers Vierdaagse verzorgd door leger 24 augustus 2018

De Vierdaagse van de IJzer telde gisteren 6.200 wandelaars aan de start in Poperinge. "We zijn tevreden met de opkomst tot nu", aldus directeur kapitein-commandant Frederic Vanfraechem. "In totaal hebben we 9.000 inschrijvingen - mensen die een van de vier dagen deelnemen aan de tocht - maar er kunnen er morgen (vandaag, red.) nog een heel aantal bijkomen. Ons succes laten we echter niet afhangen van absolute cijfers."





Ideaal weer

Gisteren was er wel veel bewolking, maar het weer blijkt voor de wandelaars goed mee te vallen. "Zolang het niet regent is dit eigenlijk ideaal om te stappen", klinkt het. De medische component van het leger verzorgde tot gisteren zo'n 300 deelnemers van de Vierdaagse. "Dat is totaal niet uitzonderlijk, maar we zijn op alles voorbereid. Mocht de temperatuur fel stijgen bijvoorbeeld, dan hebben we voldoende water beschikbaar", zegt de commandant nog. Vandaag doet de Vierdaagse Ieper aan. De deelnemers starten tussen 8 en 10 uur op de Grote Markt. In de namiddag is er dan de slotplechtigheid en het defilé. (CMW)