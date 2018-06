Al 100.000 bezoekers voor beeldjesproject 15 juni 2018

Zo'n 2,5 maand na de opening heeft de expo '600.000 beelden - 600.000 namen' al 100.000 bezoekers over de vloer gekregen. Nog tot en met 11 november dit jaar kan je in het provinciaal domein De Palingbeek de land art-installatie van kunstenaar Koen Vanmechelen bezichtigen. De installatie bevat 600.000 beeldjes en symboliseert het hoopvol verlangen naar een nieuwe, meer vredevolle wereld. De expo kadert in het project 'ComingWorldRememberMe'. Dat is het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.





CWRM werd uitgewerkt door curator Jan Moeyaert en Koen Vanmechelen. (CMW)