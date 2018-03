Al 1.000 eendjes ingeschreven voor 'Canard Koerse' 23 maart 2018

02u50 0 Ieper De allereerste 'Canard Koerse' staat op 6 mei op het programma. Het is een zogenaamde 'Duck Race', waarbij badeendjes vanuit een bak met valluik in de Leie worden gedropt. Er zijn al 1.000 eendjes ingeschreven. Deelname kost vijf euro, de opbrengst gaat naar het goede doel.

Lions Club Ieper-Poperinge organiseert Canard Koerse en schenkt de opbrengst aan een goed doel: Susterhuus in de Grauwezustersstraat in Wervik, een afdeling van De Lovie waar volwassenen met een verstandelijke beperking wonen. Er zijn nu al bijna duizend deelnemende eendjes geregistreerd. Bij mooi weer wordt de Canard Koerse op zondagnamiddag zonder twijfel een leuk evenement om mee te maken. De wedstrijd zal plaatsvinden in de buurt van het stuk tussen de nieuwe Leiebrug en stadsdomein Oosthove. Op het einde van deze afstand worden de badeendjes opgevangen in een trechter. Het eerste eendje dat door de trechter komt, wint de race. Hoe werken de inschrijvingen? Een eendje adopteren kan door het kopen van een kraslotje. Ieder lotje heeft een uniek nummer dat geregistreerd moet worden op www.canardkoerse.be. Registratie is verplicht. Deze code wordt willekeurig gekoppeld aan het nummer van een eendje dat zich in de losbak zal bevinden. Ongeveer een uur voor het lossen van de badeendjes wordt de registratie afgesloten. Iedere deelnemer ontvangt de nummers van zijn eendjes. De winnaar krijgt een reischeque ter waarde van 3.000 euro. Er zijn ook een elektrische fiets, tablet, smartphone en juwelen te winnen. (DBEW)