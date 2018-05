Agressievelingen voor rechter 12 mei 2018

02u43 0

"Zinloos geweld: anders kan ik de feiten niet omschrijven." Dat zei op de rechtbank van Ieper de openbare aanklager in een zaak waarbij vier jongeren terechtstaan voor slagen en verwondingen. Twee jaar geleden sloeg het viertal toe. De slachtoffers stonden op een taxi te wachten toen de jongeren opdoken. Er werd geschopt en geslagen en ze lieten één slachtoffer gewoon liggen op straat. De vier riskeren elk een celstraf van zes maanden. Beklaagden R.V.D.M. en J.V. geven de feiten toe, maar volgens hun advocaat meester Jean-Pierre Duyck was er sprake van provocatie. N.E.B. vraagt de vrijspraak. Hij beweert dat hij enkel aanwezig was, maar zelf niet geslagen heeft. G.C. zegt dat hij slechts een van de slachtoffers slaag gaf. Vonnis op 9 juni. (CMW)