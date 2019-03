Afvalintercommunale IVVO neemt afscheid van voorzitter: “We zijn al zes jaar bezig met het klimaat” Christophe Maertens

27 maart 2019

11u59 0 Ieper De afvalintercommunale IVVO neemt bij de afsluit van de legislatuur afscheid van zijn bestuur en van voorzitter Paul Victoor. “Onze intercommunale heeft heel wat milieu-inspanningen gedaan de afgelopen zes jaar en we hopen dat de volgende bestuursploeg verder zal bouwen op onze inspanningen.”

De raad van bestuur van IVVO wordt volgende maand vernieuwd met de helft nieuwe leden. Het IVVO is een samenwerking tussen twaalf gemeentes in de Westhoek - Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen - en organiseert samen met deze gemeentes de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval. IVVO krijgt nu een nieuwe voorzitter. Valentijn Despeghel, sp.a-schepen in Ieper, is de enige kandidaat.

Groene stroom

Ieperling Paul Victoor, die tot nu het mandaat uitoefende, blikt tevreden terug op de voorbije zes jaar, met een hele reeks realisaties. “We hebben niet gewacht op de klimaatbetogingen om iets te doen voor ons klimaat”, zegt Victoor. “Zo hebben we al in 2016 onze oude gasmotoren vervangen door nieuwe met een beter rendement.” De installatie voor GFT (groente-, fruit,- en tuinafval) heeft vorig jaar 6.242.000 kWh geproduceerd, het equivalent van twee windmolens. “IVVO gebruikt ongeveer de helft van die opgewekte energie en het andere deel wordt op het elektriciteitsnet gestoken, waarmee meer dan duizend gezinnen worden bevoorraad met groene stroom.”

Compost

“We lanceren daarom een warme oproep aan de burgers om nog meer GFT aan te bieden”, gaat de uitredende voorzitter verder. “Dankzij de uitbreiding van de GFT-definitie (nu mogen ook eierschalen en etensresten bij het GFT-afval, nvdr) wordt het sorteren van GFT niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper voor de burgers omdat hun restafval hierdoor daalt.”

In 2018 werd 50.720 ton GFT-afval omgezet in 18.500 ton compost. “Gebruik van compost levert een besparing van 83.450 ton CO2 op.”

Papierbollen

IVVO wil nu werk maken van de grootste visuele vervuiling in de winkelstraten: sigarettenpeuken. “We hebben een subsidiedossier ingediend bij OVAM om peukenrecipïenten aan te kopen. Overheden en horecazaken kunnen die dan bij ons kopen aan een sterk verminderde prijs.”

Verder loopt er momenteel ook een proefproject met papierbollen. “In bepaalde zones willen we papier niet meer huis-aan-huis ophalen. Dankzij papierbollen moet de ophaalwagen minder kilometers afleggen, waarmee de CO2-uitstoot ook vermindert. Mensen kunnen hun papier meenemen als ze gaan winkelen en samen met hun glas in een bol droppen.”

Statiegeld

Wat Paul Victoor wel zorgen baart is zwerfvuil. “Dit jaar hebben we al voor de vijfde een grote zwerfvuilactie georganiseerd. We stellen vast dat sluikstorten en zwerfvuil niet afnemen. Elk jaar verzamelen we tijdens de opruimactie twintigduizend kilogram afval. Er moeten dringend maatregelen genomen worden om drankverpakkingen uit de natuur te bannen, door statiegeld in te voeren bijvoorbeeld.”