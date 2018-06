After School Festival Bellewaerde 28 juni 2018

In het pretpark Bellewaerde vindt op 30 juni het After School Feest plaats.





"Het wordt een combinatie van muziek, attracties, extra animatie en feestende bezoekers", klinkt het in het park. "Tijdens het After School Festival genieten bezoekers van verschillende muziekstijlen op podia verdeeld over het park." Op de Top Radio Mexican Mainstage zorgen DJ's 2Empress, Baba Yega, X-TOF en Ken voor een heuse festivalsfeer op het Mexicoplein. In de Canada zone van het park zullen Kid Noize, Lennert Wolfs en Tibo het beste van zichzelf geven aan de Niagara Beach Club. Er zijn verschillende ticketformules: een festivalticket kost 25 euro, geldig van 18.30 tot 23 uur tijdens het After School Festival, en een combiticket van 50 euro, geldig van 10 tot 23 uur tijdens de normale parkopening overdag en het After School Festival. Abonnementshouders die het After School Festival willen bijwonen, kunnen voor slechts 10 euro een ticket aankopen.





Tickets voor dit evenement zijn enkel online te verkrijgen op www.afterschoolfestival.be.





(CMW)