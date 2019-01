Afscheid van Els (45) in intieme kring VHS

09 januari 2019

Els Cappoen, de 45-jarige vrouw die zondagnacht om het leven kwam bij een brand in haar flat op de hoek van de Maarschalk Haiglaan en de Augustijnenstraat in Ieper, wordt in intieme kring begraven. Volgens het parket is de brand vermoedelijk ontstaan door een smeulende sigaret. De vrouw moet in slaap zijn gevallen terwijl ze aan het roken was. De hevige rook is haar fataal geworden. Cappoen, die werkte als verantwoordelijke voor de tearoom in horecazaak Vivaldi op de Grote Markt in Ieper, was vrijgezel en had geen kinderen. Ze laat wel een zus na en haar vader, die in een rusthuis verblijft.