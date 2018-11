Adviesraden willen plannen Leet behouden 07 november 2018

02u26 1

De voorzitters van de stedelijke adviesraden zeggen verontrust te zijn dat de toekomstige burgemeester het debat over de herinrichting van de Leet wil heropenen. "Via de media vernamen we dat de plannen door enkele plaatselijke handelaars in vraag wordt gesteld", klinkt het. "Maar alle stedelijke adviesraden zijn ervan overtuigd dat met het huidig plan een goed evenwicht gevonden is tussen het wenselijke en het haalbare. We dringen er dan ook op aan om het debat over het stadsvernieuwingsproject niet te heropenen." (CMW)