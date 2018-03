Aardrijkskundeles wordt pak leuker in virtuele zandbak PRIMEUR: HEILIGE FAMILIE WERKT MET 'AUGMENTED REALITY SANDBOX' CHRISTOPHE MAERTENS

08 maart 2018

02u40 0 Ieper In de secundaire school Heilige Familie in Ieper krijgen de lessen aardrijkskunde een extra dimensie door het gebruik van een virtuele zandbank. Met behulp van een pc, een 3D-camera en een beamer wordt aan een zandoppervlak een digitale laag aangebracht, waarmee veranderingen in het landschap mooi zichtbaar worden. "Beter dan een atlas", aldus leerkracht Tine Simoens.

De Heilige Familie is de eerste secundaire school in Vlaanderen waar de eerstejaars in de lessen aardrijkskunde gebruik kunnen maken van een 'Augmented Reality Sandbox (ARS)'. "Ik heb de zandbak voor het eerst gezien op een beurs van ESERO, de educatieve dienst van ruimteorganisatie ESA", zegt leerkracht Tine Simoens, de drijvende kracht achter het project. "Het idee komt uit Amerika. De zandbak werkt met opensourcesoftware, wat wil zeggen dat iedereen daar gebruik van kan maken. ESERO heeft de zandbak verder uitgewerkt naar een kant-en-klare handleiding bedoeld om je eigen bak in elkaar te knutselen. Zo ben ik beginnen bouwen, samen met werkmannen Marie Pollet en Gino Dequidt, die de bak in elkaar hebben getimmerd."





Nogal ingewikkeld

De installatie bestaat uit een Linux-PC, met een goede grafische kaart, een 3D-camera en een beamer. Daarnaast een zandbak met een oppervlakte iets kleiner dan 1 m² en een constructie die de camera en de beamer boven de bak laat hangen. "Wat de software en afstelling van de apparatuur betreft, konden we rekenen op Stefaan Plets, een collega van onze informatica-afdeling die thuis is in de Linux-wereld", aldus Tine.





"Het heeft toch meer voeten in de aarde gehad dan wij op het eerste zicht dachten. De bak moest eigenlijk al een half jaar geleden klaar zijn, maar het werken met Linux is echt niet simpel. Je moet de camera en de beamer afstellen op de software. Je kan het bijvoorbeeld virtueel laten regenen, maar je moet dan kunnen zien waar dat water naartoe vloeit. Het is allemaal echter nogal ingewikkeld. Zelfs met hulp van het internet en YouTube ging het moeizaam."





De ARS wordt gebruikt in de lessen aardrijkskunde voor het thema 'reliëf'.





"Binnen het eerste jaar zijn er zes grote thema's en een daarvan is reliëf. We zijn daar zes weken mee bezig. De leerlingen krijgen dan een boel nieuwe begrippen te verwerken en die zandbak maakt het gemakkelijker om alles uit te leggen. Ze kunnen er ook oefeningen op maken. Ze zien dan bijvoorbeeld de hoogtelijnen veranderen als het landschap verandert. In een atlas is dat moeilijker aan te tonen."





Ook uitleenbaar

De opstelling kan uit elkaar worden gehaald en kan perfect naar een andere school worden verplaatst.





"We hebben daar nog niet verder over nagedacht, maar als er collega's zijn van andere scholen die de zandbak willen gebruiken, dan kan dat zeker", besluit Tine.