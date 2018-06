Aantal zwerfkatten daalt niet 07 juni 2018

In Ieper is er geen daling merkbaar van het aantal zwerfkatten. "We hopen echter dat dit binnenkort wel het geval zal zijn", aldus schepen Eva Ryde (N-VA).





Op de gemeenteraad van Ieper stelde raadslid Nancy Six (Vlaams Belang) de vraag hoeveel katten er sinds 2014 zijn gesteriliseerd in de Kattenstad.





"De federale regering verplichtte in dat jaar de registratie van katten. Ondertussen moeten ook alle huiskatten worden gesteriliseerd", aldus Six. "Daardoor zullen op termijn hopelijk minder katten worden gedumpt en komt het zwerfkattenprobleem onder controle. Niettegenstaande Ieper al een heel actief zwerfkattenbeleid voert, pleiten we toch voor een nieuwe sensibiliseringscampagne en een kordater optreden bij vaststelling van een overtreding."





Sinds 2014 zijn er in Ieper al 1.324 zwerfkatten behandeld. Daarvan werden er 521 weer vrijgelaten, de rest werd geadopteerd. "We laten gevangen zwerfkatten onderzoeken en steriliseren", aldus schepen Eva Ryde. Een dierenarts merkt de dieren." Volgens de schepen is er regelmatig een sensibiliseringscampagne. "Tegen eigenaars die zich niet aan de wet houden, kan alleen de politie optreden." (CMW)