Aanrijder meldt zich 24 uur na vluchtmisdrijf SLACHTOFFER JACQUES BULTINCK OVERLEDEN, FAMILIE ZOEKT VERLOREN TROUWRING ALEXANDER HAEZEBROUCK

22 november 2018

02u27 0 Ieper De 88-jarige voetganger die dinsdagavond levensgevaarlijk gewond raakte nadat hij opgeschept werd door een auto, is gisterenmiddag overleden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar ging zich 24 uur na het ongeval toch melden bij de politie. "Gerechtigheid zal nu toch geschieden", zegt zoon Frank Bultinck.

Jacques Bultinck (88) was dinsdagavond boodschappen aan het doen en deed dat met de auto. De man is niet meer zo goed te been. Hij parkeerde zich in de Oude Veurnestraat om aan de overkant van de straat in de krantenwinkel de Dag Allemaal te halen. "Toen hij daarna de straat overstak naar zijn auto werd hij aangereden", vertelt zoon Frank Bultinck uit Vosselaar." Zijn hoofd werd hierbij hard geraakt. Jacques werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. "Daar is hij uiteindelijk gisterenmiddag om 12.30 uur overleden. Dat mijn vader op zo'n manier om het leven moet komen, is moeilijk te verteren. Vooral voor mijn moeder is het enorm zwaar." De bestuurder van de auto reed na het ongeval weg in de richting van de Haiglaan en de Noorderring. De politie van Ieper deed een oproep naar getuigen om de aanrijder te vinden en riep ook de aanrijder ook op om zichzelf aan te geven. De bestuurder meldde zich gisteravond uiteindelijk toch bij de politie. Waarom hij vluchtmisdrijf pleegde, is nog onduidelijk. De man werd verhoord en het voertuig werd in beslag genomen.





De kleinzoon van Jacques is Gilles Bultinck (29). Hij wordt vanaf 1 januari de nieuwe burgemeester van Vosselaar bij Turnhout. Gilles kwam gisterennamiddag naar de plaats van het ongeval. "We hebben alles van opa, behalve zijn trouwring. Die moet hij tijdens het ongeval verloren zijn, en dus kom ik zoeken", vertelt de burgemeester in spe met de tranen in de ogen. "Vooral voor mijn oma heeft dat een heel grote emotionele waarde. Helaas kan ik hier niets vinden. Ik ben in de krantenwinkel zelf gaan vragen om ons te verwittigen mocht iemand de ring vinden. Graag doen we een oproep, mocht iemand de trouwring van mijn opa vinden, dan zouden we die heel graag terug hebben."





Ex-beroepsmilitair

Jacques Bultinck was tot 1984 beroepsmilitair. Hij ontving verschillende eretekens en was ook ridder in de Orde van Leopold II. "Toen hij met pensioen ging, is hij terug gekeerd naar zijn geboortestad Ieper", vertelt zijn zoon Frank. "Zelf ben ik eind jaren zeventig in Vosselaar gaan wonen. De rest van de familie in de streek woont rond Turnhout. Voor mijn moeder zullen we een oplossing moeten zoeken, voorlopig blijf ik in Ieper om voor haar te zorgen. Samen met mijn broers lossen we elkaar af. Toen we het nieuws dinsdagavond vernamen zijn we vliegensvlug in onze auto gestapt om naar Ieper te rijden." Gilles kan de dood van zijn opa moeilijk vatten. "We kwamen om de twee maanden eens langs, en dan was uiteraard een hele daguitstap. Ik was van plan om hen één dezer dagen op te bellen om af te spreken voor de eindejaarsperiode. Nu zal het vooral in mineur zijn."





De uitvaart van Jacques Bultinck vindt plaats op dinsdag om 11 uur in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper.