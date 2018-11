Aanrijder ex-militair vrij onder voorwaarden 24 november 2018

02u21 0

De 25-jarige Ieperling die dinsdagavond in de Oude Veurnestraat vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval dat uiteindelijk het leven eiste van de 88-jarige Jacques Bultinck, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.





Waarom de man zich niet bekommerde om het slachtoffer, wegreed en vervolgens ook nog eens bijna 24 uur wachtte vooraleer hij zich ging melden bij de politie, wil het parket niet kwijt. Jacques Bultinck werd aangereden toen hij de weg dwarste na een bezoekje aan een dagbladhandel. Hij verkeerde in kritieke toestand toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht en bezweek woensdagmiddag aan zijn verwondingen. Volgens het parket heeft de aanrijder zich gemeld nadat de politie een oproep had verspreid naar getuigen. Aan welke voorwaarden de man zich moet houden, is niet bekend. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.





De uitvaartplechtigheid van Jacques Bultinck vindt plaats op dinsdag 27 november om 11 uur in de kathedraal van Ieper. (VHS/AHK)