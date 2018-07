Aanleg van kunstgrasveld voor hockey begonnen 25 juli 2018

Op het sportveld van Ons Tehuis langs de Poperingseweg in Ieper wordt volop aan het nieuwe kunstgrasveld gewerkt.





Het veld is bedoeld om hockey op te spelen. De ondergrond is klaar en nu moet het kunstgras er nog worden opgelegd. Voor de aanleg van het veld werd door de stad 300.000 euro uitgetrokken. Het nieuwe veld zal hoofdzakelijk gebruikt worden door de Westhoek Wildcats. De hockeyclub werd begin 2015 opgericht door zes vrienden uit de regio Ieper-Poperinge en telt intussen heel wat leden.





(CMW)