A19 krijgt trajectcontrole, maar niemand weet wanneer die actief al zijn Christophe Maertens

01 februari 2019

18u19 0 Ieper Er komt een trajectcontrole op de A19 tussen Wervik en Ieper. Zoveel is duidelijk, maar niemand werd op de hoogte gebracht dat het systeem er zou worden aangebracht. “Iemand had ons op zijn minst toch wat uitleg kunnen verschaffen”, zegt Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Ter hoogte van de afrit Ieper-centrum op de A19 werden camera’s opgehangen. Eerder werden al camera’s aangebracht op de A19 in Wervik. Een bordje geeft aan dat het om een trajectcontrole gaat, maar het systeem is nog niet in werking. Wanneer dat zal gebeuren is de vraag. Bij de lokale politie Arro Ieper, maar ook bij de West-Vlaamse wegpolitie weet men van niets. Sarah Frederickx woordvoerder bij de federale politie, kan ons ook geen duidelijk antwoord geven over het hoe en waarom van het camerasysteem op de A19. “De federale politie zorgt enkel voor het gebruik van de trajectcontroles. De beslissing om dergelijke systemen te plaatsen, wordt op politiek niveau gemaakt. Wel vragen de beleidsmakers ons advies. De politie houdt zich natuurlijk wel bezig met wie door de camera’s wordt betrapt.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) had vorig jaar al aangekondigd dat er nieuwe trajectcontroles zouden komen. “We hebben inderdaad plannen om een op verschillende plaatsen in Vlaanderen trajectcontroles in te voeren”, zegt Michaël Devoldere van het kabinet Weyts. “Ik heb navraag gedaan. De trajectcontrole op de A19 is er geen van ons. Minister Weyts zet inderdaad sterk in op trajectcontrole, maar daarnaast zet de federale minister van Binnenlandse Zaken de laatste jaren steeds sterker in op ANPR-camera’s. Die kunnen zeer nuttig zijn in de strijd tegen criminaliteit en zelfs terrorisme. Naast de inspanningen van Weyts voor meer verkeersveiligheid zijn er dus ook de inspanningen van Jan Jambon, tot voor kort de bevoegde minister, voor meer veiligheid.”

De opvolger van Jambon is Pieter De Crem. De woordvoerder van de minister ging het na bij de federale politie, maar vroeg daarvoor even de tijd.

Onze lokale politici stellen zich de vraag hoe het nu precies zit met de camera’s.

Op de op- en afrit van de A19 in Beselare staan al langer camera’s, maar dat zijn ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning. “Die camera’s worden gebruikt tegen criminaliteit”, zegt schepen Koen Meersseman (#Team8980) van Zonnebeke. “Ik heb nu gemerkt dat er aan de A19 een bordje staat met het opschrift trajectcontrole. Ik heb navraag gedaan, maar niemand kon mij een antwoord geven wanneer die trajectcontrole actief wordt.”

Ook burgemeester Emmily Talpe van Ieper moet ons het antwoord schuldig blijven. “Ik heb eveneens navraag gedaan, maar ik heb geen antwoord gekregen over de camera’s. Ik weet alleen dat ze nog niet actief zijn. Ze moeten nog worden geijkt. Het is wel betreurenswaardig dat ik niet formeel op de hoogte werd gesteld. Ik hoop binnenkort op duidelijkheid.”