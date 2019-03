A L'Envers Redactie

14 maart 2019

14u02 0 Ieper Ieper werd eind 2016 met A L'Envers een horecazaak rijker. Het sympathieke koppel Elien Buyse en Frederic Smets wil creatief omspringen met de titel, zowel in het bord als met het interieur. Fijn concept, maar de speelse toets mag gerust uitvergroot worden.

Op een zondagmiddag is het gezellig druk in restaurant A L'Envers. Wie niet gereserveerd heeft, slaagt er niet in nog een tafeltje te bemachtigen. Op de kaart springt het verrassingsmenu A L'Envers uit. Nooit verlegen om verrast te worden, moet ik niet langer nadenken. Bovendien kost het driegangenmenu maar 41 euro. Een tweede keuzemenu heb je voor 39 euro. Om in de sfeer van de herdenking van de Grote Oorlog te blijven, bestel ik een Poppies, een gin naar een recept uit WOI. De fruitige toets wordt geaccentueerd met de Fever Tree tonic. Het bijhorende hapje, rillette van varken, smaakt best.

Zoals verwacht, krijg ik een erg zoet voorgerecht voorgeschoteld dat meteen de toon zet van het verrassingsmenu A L'Envers. De twee meringues met geitenkaas, een coulis van rode biet en een van mango smaken heerlijk. Niet evident echter om bij het voorgerecht een passende wijn te serveren. De karaf rode huiswijn van een halve liter, een Franse Merlot (15 euro), is dan ook niet de beste keuze. Maar verder smaakt het voorgerecht echt wel lekker.

Ook met het hoofdgerecht scoort chef-kok Frederic. De steak A L'Envers wordt à la minute gerookt en ligt op een bedje van onder andere rucola en wordt geserveerd met frietjes. Wie de steak à la carte eet, betaalt 24,5 euro. In ruil krijg je een stevige portie vlees dat, net zoals bij côte à l'os, keurig in plakjes wordt gesneden. Het verrassingsmenu wordt afgerond met een sorbet van passievrucht, een coulis van rode bes, overgoten met vodka.

Met enkele fotokaders waarbij de voorwerpen op hun kop staan, zoals de Eiffeltoren, en de klok die achteruit tikt, doet het interieur de naam van het restaurant alle eer aan. Met een charmante gastvrouw, een correcte verhouding prijs/kwaliteit is A L'Envers alvast een meerwaarde voor Ieper. De kok mag het verrassingselement gerust nog wat meer uitbreiden in de toekomst om zijn klanten op een speelse en culinaire wijze beet te nemen. Ze zullen het hem niet kwalijk nemen.

Adres: A L’Envers,

Patersstraat 2 in Ieper.

Reserveren kan op het nummer 0489/02.60.81

Meer info op www.alenvers.be

Voorgerecht: 13 - 15 euro

Hoofdgerecht: 20 - 29 euro

Open op maandag, donderdag, vrijdag, zondag van 17.30 tot 22 uur en op zondagmiddag van 12 tot 14 uur.

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10