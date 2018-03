700 vrouwen genieten van Ladies Night 02 maart 2018

In de Oude Weverij in Ieper vond gisterenavond de 3de editie van de Ieperse Ladies Night plaats. "We hebben het beste van de twee eerste edities samengebracht", aldus organisatoren Kris Dhuysser en Warren Houtaeve van E.C.M. events. "Er is fashionpromenade, waarbij heel wat boetieks hun nieuwste collecties toonden. En daarna is er een party." De organisatie verwachtte zo'n 700 vrouwen uit de ruime regio. Evelien Desmyttere (34) zakte, samen met enkele vriendinnen uit het Ieperse, niet voor het eerst af naar het event. "We zijn eens een avondje weg en dat zonder mannen, wat ook wel eens fijn is", klinkt het. Aan de Ladies Night werkte ook de school De Heilige Familie mee, die vooral op logistiek vlak een handje toestak. (CMW)