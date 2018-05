7 brandweermannen redden 16 varkens uit beerput 05 mei 2018

Op een varkenshouderij in de Gasthuisstraat in Elverdinge (Ieper) zijn gisterenvoormiddag ruim dertig varkens in hun stal door de betonnen roosters gevallen. De dieren kwam in de beerput met aal terecht en konden zich niet meer op eigen kracht uit hun hachelijke positie bevrijden. De uitbaters riepen de hulp van de brandweerzone Westhoek in. Met gezamenlijke krachten slaagden zeven brandweermannen er na ruim drie uur in zestien varkens te redden. De andere helft overleefde de val in de beerput niet. (LSI)