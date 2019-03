56 GAS-boetes tijdens 100-dagen in Ieper LBR

01 maart 2019

14u33 0 Ieper De Ieperse zesdejaars hebben hun 100-dagen gevierd. Negen extra patrouilles werden ingeschakeld. Alles verliep zonder al te veel problemen, maar uiteindelijk werden toch 56 GAS-boetes uitgeschreven voor inbreuken op het tijdelijke politiereglement.

De 100 dagenfuif werd door de Ieperse jeugddienst donderdagavond georganiseerd in de Fenix en net zoals de voorbije jaren vonden heel wat zesdejaars hun weg naar de fuif die duurde tot 3 uur vannacht. De politie hield een oogje in het zeil. Negen extra patrouilles werden donderdag en vrijdag ingezet om de 100-dagen in goede banen te leiden.

De naleving van het tijdelijke politiereglement werd strikt toegepast. Er werden uiteindelijk 56 GAS-boetes uitgeschreven voor inbreuken op dat reglement. Het gaat vooral om jongeren die beboet werden voor het bezit van voetzoekers, bommetjes en vuurwerk. Er liepen bij de politie ook 14 meldingen binnen voor lawaaioverlast door bommetjes allerhande. Er zijn uiteindelijk in totaal 1000 bommetjes en stukken vuurwerk bestuurlijk in beslag genomen, net als 64 vetstiften, 4 rookbussen en 8 spuitbussen serpentine. Twee Ieperse jongeren hadden medische zorgen nodig door overmatig drankgebruik. Verder zijn er geen meldingen van vandalisme bij de politie gemeld. “Ik ben vanmorgen een kijkje gaan nemen in onze fuifzaal en was blij verrast zoveel vrolijke mensen bijéén te zien. De reacties vanuit de scholen en de jeugddienst waren positief over het verloop van deze 100 dagen. Ik heb één blij feest gezien en zo hoort het ook als je je 100 dagen viert. We wensen de jongeren veel succes toe de komende jaren”, zegt schepen van jeugd Dimitry Soenen.

Vanmorgen stond de jaarlijkse karrentocht op het programma. Verklede zesdejaars trokken met confetti, toeters, fluitjes en loeiharde muziek door de Ieperse straten. De mooiste kar was dit jaar van VTI Ieper. “De leerlingen hebben heel lang en hard gewerkt aan hun Anna-boot. Ze mogen trots zijn op hun werk”, zegt directeur Pieter Roets. In zijn vrije tijd speelt directeur Roets in een band en op vraag van de leerlingen trakteerde hij hen deze middag op enkele sfeermakers. “Ik was eerst wat terughoudend, maar ze hebben me toch kunnen overhalen. We kunnen terugkijken op een geslaagde editie. Net als de andere scholen hebben we deze 100-dagen goed voorbereid. Er werd voldoende briefing gehouden met de leerlingen zodat er zo min mogelijk zou mislopen. Uiteraard zijn er leerlingen die wel dingen mispeuteren en daarvoor werden er dan ook GAS-boetes uitgeschreven.”